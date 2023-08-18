وسط إشادة الوفود المشاركة.. ختام البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة

اختتمت، اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وشارك من مصر 30 فريقاً بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعما، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 لاعبا على مستوى الناشئين.

وأشادت الوفود المشاركة بالبطولة والتنظيم الرائع، الذي يعكس الجهود المبذولة لخروج البطولة في أبهى صورها.