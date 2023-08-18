الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسط إشادة الوفود المشاركة.. ختام البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة

الجودو
الجودو

اختتمت، اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وشارك من مصر 30 فريقاً بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعما، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 لاعبا على مستوى الناشئين.

وأشادت الوفود المشاركة بالبطولة والتنظيم الرائع، الذي يعكس الجهود المبذولة لخروج البطولة في أبهى صورها.

العلمين الجديدة البطولة العربية للجودو الجودو مصر تنظيم مصر للبطولة

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

تفاصيل تعدى شخصين على أسرة بسلاح أبيض فى المعادى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس