الأمن العام يضبط 424 ديلر فى حملات أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (379) قضية مواد مخدرة بإجمالى (424) متهما ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,403 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (55,500 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,576 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,270 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,030 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,652 كيلوجرام)، كمية من مخدرالاستروكس وزنت (1,320 كيلوجرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (762 جراما)، كمية من مخدر الكوكايينوزنت (35 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جراما)، و(4384) قرصا مخدرا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.