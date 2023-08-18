الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 424 ديلر فى حملات أمنية بالمحافظات

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (379) قضية مواد مخدرة  بإجمالى (424) متهما ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,403 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (55,500 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,576 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,270 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,030 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,652 كيلوجرام)، كمية من مخدرالاستروكس وزنت (1,320 كيلوجرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (762 جراما)، كمية من مخدر الكوكايينوزنت (35 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جراما)، و(4384) قرصا مخدرا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

الأسلحة النارية والبيضاء الخارجين على القانون الحملات الأمنية المكثفة أوكار المخدرات حائزى الأسلحة النارية والبيضاء كمية من مخدر البودر كمية من مخدر الحشيش قطاع الأمن العام مواجهة أعمال البلطجة

الأكثر قراءة

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

تفاصيل تعدى شخصين على أسرة بسلاح أبيض فى المعادى

أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر فى ميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس