الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التنظيم الرائع للبطولة العربية للجودو.. محمد رشوان: نطمع فى تكرار التجربة بـ"الإفريقية"

محمد رشوان البطل
محمد رشوان البطل الاوليمبي

تمنى محمد رشوان المشرف العالمي على منتخبات الجودو بالاتحاد المصري للعبة، أن تقام البطولة الإفريقية المؤهلة لباريس في العلمين الجديدة، حيث من المقرر إقامتها في أبريل 2024.

جاءت أمنية البطل الأولمبي بعد إبهار الوفود العربية المشاركة في بطولة الجودو العربية بالعلمين بالتنظيم الرائع للشركة المتحدة للبطولة ونجاح المهرجان الذي أبهر العالم كله وجعل مصر مفخرة للجميع.

وكشف رشوان في تصريحات لـ"الدستور" أن رئيس الاتحاد العربي للجودو خالد بن حمد العطية، طالب بإقامة تلك البطولة كل عام على أرض العلمين، كما وجه الشكر لمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية، وأعرب رشوان عن امتنانه وشكره للشركة المتحدة على جهدها في إنجاح البطولة.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على شكره وتقديره لدعم ومساندة مصر، وأيضًا الشركة المتحدة التي حوَّلت بطولة الجودو العربية إلى ما يشبه بطولة العالم.

وانتهت منافسات البطولة العربية للجودو، بتتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقي، وسلّم رئيس الاتحاد المصري للجودو مرزوق علي الجوائز للفائزين.

وشهدت البطولة منافسات قوية للغابية بين جميع اللاعبين، وحقق لاعبو مصر نتائج أكثر من رائعة خلال البطولة.

وشارك في البطولة العربية للجودو 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع

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