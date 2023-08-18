فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة التاريخية هو اهتمام بمصر نفسها وتاريخها وسمعتها وتراثها.

وأضافت الشوباشي خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة التاريخية كانت مُهملة بشكل كبير، متابعة: "عندما نرى العشوائيات في أماكن تاريخية.. نتساءل كيف وصلت تلك المناطق لهذا الوضع؟".

وأكدت أن الرئيس السيسي يعيد مصر لمكانها ومكانتها منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أن الاهتمام بالقاهرة التاريخية وتطويرها معناه دخل سياحي كبير جدًا سيفيد مصر، وسنكون على صلة بالعالم كله والعكس صحيح.

وتابعت: "عندما يشاهد السياح تكدس السيارات في المناطق التاريخية والأرصفة والباعة الجائلين فهذا أمر مزعج جدًا"، متمنية أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد كل المخالفين.

واستكملت: "أفضل شيء في الرئيس السيسي أنه يتابع، لا ينام، لأن القاهرة التاريخية جميلة، وإن شاء الله تعود أفضل على يد الرئيس السيسي".