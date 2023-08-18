الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدتين احترفتا النصب على سيدات الأميرية

المتهمتين
المتهمتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين في  محافظة  القاهرة، لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

أجهزة وزارة الداخلية النصب علي المواطنين المجني عليها جهود أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأميرية لمكافحة الجريمة محافظة القليوبية مباحث قسم شرطة الأميرية

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

على 13 رحلة طيران.. 2600 سائح يصلون مرسى علم اليوم

بدءًا من اليوم .. تفاصيل غلق طريق النايل سات

رئيس جهاز مدينة القاهرة يتفقد مشروعى سكن مصر ودار مصر

"القبة السماوية".. مركز علمي وعروض تفاعلية للأفلاك والاجرام السماوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس