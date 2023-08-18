ضبط سيدتين احترفتا النصب على سيدات الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين في محافظة القاهرة، لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.