الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهود "100 يوم صحة".. خدمات مختلفة لكل المصريين

100 يوم صحة
"100 يوم صحة

أشاد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، بجهود حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها، مؤكدًا أن الحملة قدمت العديد من الإنجازات في مجال الصحة واهتمت بصحة المواطن بشكل كبير.

وقال "حتة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الإعلام لعب دورًا مهمًا في تعريف الناس بالحملة والخدمات التي تقدمها.

وأضاف أن الحملة تقدم العديد من الخدمات فهناك علاج على نفقة الدولة، والكشف المبكر عن الأمراض، وشهادات المقبلين على الزواج، وغيرها، وتصل للمواطنين في أماكنهم.

وأكد أن الحملة تستهدف أيضًا الوقاية، وهذه نقطة مهمة وهي حماية الشخص السليم من الإصابة بالأمراض، مشيرًا إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بمرضٍ دون أن يعرف، ومن هنا، تأتي أهمية حملة "100 يوم صحة" في الكشف عن الأمراض.

وتابع: "من الأمور المهمة أيضًا التي تهتم بها حملة 100 يوم صحة، حديثي الولادة والكشف المبكر عن فقدان السمع، من أجل التدخل مبكرًا وحماية الطفل مستقبلًا".

حملة 100 يوم صحة 100 يوم صحة مبادرة 100 يوم صحة جهود حملة 100 يوم صحة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

مصرع سيدتين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل بمطروح

29 رحلة بالون طائر تحلق بـ700 سائح فى سماء الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس