الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محسن من حفله بالعلمين: أنا سعيد جدا لوجودى معاكم (فيديو)

محمد محسن
محمد محسن

عبر الفنان محمد محسن عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين، والذي قدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

وقال محمد محسن من حفله بالعلمين: أنا سعيد جدا لوجودي معاكم في مهرجان العلمين وكل سنة وأنتم طيبين". 

ويعيش جمهور مدينة العلمين الجديدة الليلة فاصلًا جديدًا من الإبداع؛ من خلال وصلة جديدة من الإبهار المصرى الخالص بمهرجان العلمين الجديدة؛ أكبر التظاهرات الفنية والرياضية والترفيهية فى الشرق الأوسط، الذى تتواصل فعالياته للأسبوع السادس على التوالى بنجاح كبير للغاية بعد عدد من الحفلات والمسابقات والعروض المميزة خلال الأسابيع الماضية.

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