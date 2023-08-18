حكيم من حفله بالعلمين: "العالم كله بيتفرج علينا ومنورين الدنيا كلها" (فيديو)

أشعل النجم الشعبي حكيم أجواء حفله الغنائي بمهرجان العلمين، وذلك بمجموعة متنوعة من أغانيه المميزة.

ومازح حكيم جمهوره خلال الحفل قائلًا: “العالم كله بيتفرج على مهرجان العلمين ومنورين الدنيا كلها”.

ويقدم حكيم خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا وعلى رأسها أغنية سيبه والتى طرحها بداية الشهر الحالي، وأغنيته القديمة "السلام عليكم".

وتنقسم أسعار تذاكر حفل حكيم إلى أربعة فئات حيث تبلغ سعر الفئة الأولى 65000 جنيه بينما الفئة الثانية 20000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنيه والفئة الرابعة تقدر قيمتها 350 جنيها.