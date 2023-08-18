الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الخليج السعودى يكشف سبب استبعاد محمد شريف من مواجهة أهلى جدة

محمد شريف
محمد شريف

كشف بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، السبب وراء استبعاد محمد شريف مهاجم الفريق الجديد من مواجهة أهلي جدة في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

وغاب محمد شريف عن قائمة فريق الخليج التي خاضت مباراة أهلي جدة والتي خسرها فريقه بنتيجة 3 1.

وقال إيمانويل في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية": "اللاعب وصل قبل المباراة بساعات قليلة، وحتى لو تواجد على مقاعد البدلاء سيكون دوره التشجيع فقط لأنه غير جاهز للمشاركة".

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد أكدت أن مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج الجديد في مباراة أهلي جدة السعودي صارت مستبعدة.

وكان "شريف" قد شارك في مران الفريق يوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى السعودية بعد إتمام انتقاله إلى الخليج قادمًا من النادي الأهلي المصري.

ويتذيل الخليج جدول ترتيب الدوري السعودي بدون نقاط بعد أن خسر أمام الفيحاء وأهلي جدة بنتيجة 3-1 في المباراتين.

بيدرو إيمانويل الخليج السعودي محمد شريف الدوري السعودي أهلي جدة السعودي

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