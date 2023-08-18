خميس الجارحى لـ"الشاهد": جماعة الإخوان كفرت شيخ الأزهر على منصة رابعة

كشف خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن الإخوان بعد انسحابه منها قامت بدعوته لاعتصام رابعة، مؤكدًا أنهم كانوا يظنون أنه مازال على حرف، بمعنى أن الثورة إسلامية على خلاف الثورات السابقة ومن الممكن أن ينضم إليهم ثانية.

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم الصلاة المنقولة على الشاشة، وصلاة التراويح إلا أن الرؤيا كانت واضحة بالنسبة له؛ لأنه شاهد الخطاب على منصة رابعة هو نفس الخطاب التكفيري الذي استخدمه الخوارج في النهروان.

الإخوان كفروا مشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية

وأكد أن الإخوان كفروا الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على المنصة، كما كفروا الكثير من مشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية، بالإضافة لتكفير قيادات الجيش وغيرهم، مشيرًا إلى أنه عندما يكفر شيخ الأزهر فمن المؤمن هم فقط، ولكن التكفير ليس دينيًا ولكنه سياسيًا بدليل أن بعض المسيحيين اتخذت موقف الإخوان وكانوا يطيرون بهم في السماء.