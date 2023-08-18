الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب عاصمة كولومبيا (فيديو)

زلزال
زلزال

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوجوتا، الخميس، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من المنازل والمكاتب والمطاعم.

وبعد دقائق وقعت توابع، بينما كان الناس يتجمهرون في الشوارع.

وقال أدريان ألاركون (43 عاما): "كان قويا واستمر لوقت طويل. نهض جميع زملائي ونظرنا لبعضنا البعض ولسان حالنا يقول: ماذا سنفعل؟".

ويعمل ألاركون في منطقة بارك 93 المزدحمة بالعاصمة، وذلك حسب “سكاى نيوز عربية”.

وقالت هيئة الدفاع المدني في كولومبيا إنه جرى إجلاء السكان بالكامل من بلدية كالفاريو الواقعة في منطقة ميتا، جنوب شرقي العاصمة المرتفعة عن سطح البحر.

وأفادت الهيئة بحدوث انهيار أرضي في فييافيسينسيو القريبة، وقالت إن طاقمها يتفقد إذا ما كانت هناك عواقب أخرى للزلزال.

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