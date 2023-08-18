الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الهلال السعودى يعلن التعاقد مع ياسين بونو 3 مواسم

ياسين بونو
ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع الحارس المغربي ياسين بونو قادمًا من إشبيلية الإسباني لمدة 3 مواسم.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن قيمة الصفقة قد بلغت 21 مليون يورو شاملة الإضافات، وسيحصل الحارس الدولي المغربي على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.

وقدم بونو مستويات مميزة مع فريق إشبيلية خلال الموسم الماضي بعد أن قاده للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

كما قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ورحب نادي الهلال بحارسه الجديد عبر حسابه على تويتر، بعد التأكيد على التعاقد معه حتى صيف 2026، بجملة "ديما هلال - ديما أزرق".

وكان الهلال السعودي قد نجح في التعاقد مع روبن نيفيز وسيرجي ميلنكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي ونيمار دا سيلفا ومالكوم.

الهلال السعودي ياسين بونو إشبيلية الإسباني الدوري السعودي 2023 حارس منتخب المغرب

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