الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب داخل عشة فى المنوفية

جثة
جثة

عثر أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثمان شاب مقيم بقرية زاوية بمم التابعة لدائرة المركز، عقب تغيبه لمدة يومين، حيث أبلغ الأهالي عن العثور على جثمانه داخل عشة على طريق البندارية كفر شحاته متوفى بعد أن استمر البحث عنه منذ اختفاوه.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور علي جثمان شاب متوفي في حادث، داخل عشة على طريق البندارية كفر شحاته، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن الجثمان لشاب "أ،خ،ع" مقيم زاوية بمم، دائرة مركز شرطة تلا، مبلغ عن اختفائه منذ يومين، ولقي مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال عليه أثناء النوم في عشة على الطريق، ولم يتم اكتشاف الواقعة في حينه.

وعلى الفور، تم تحرير محضرًا بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي لمعاينة الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، واستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان بمقابر العائله، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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