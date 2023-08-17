الجارحى لـ"الشاهد": فكرة التمييز والتفضيل لدى الجماعة من خصائص الخوارج

كشف خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، عن أول صدمة له في منهج جماعة الإخوان الإرهابية.

أضاف الجارحي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، مساء اليوم: "صُدمت من قول أحد قيادات الإخوان بأن الربانية لا تتوفر إلا في منهج الإخوان".

وتابع "كانت هناك محاضرة في معسكر مطروح بعد ثورة يناير بعنوان "الربانية في الإسلام"، وكان هناك سؤال داخل المحاضرة "هل الربانية لا تتوفر إلا في الإخوان أو منهج الجماعة"، فكانت الإجابة صادمة بالنسبة لي، لأني أعرف أن المؤمن لا يشترط أن ينضم لأي جماعة حتى يكون مؤمنا ربانيا، فهناك في عوام الناس أفضل من الإخوان، فوجدت احتكارًا للفكرة وتمييزا للجماعة عن غيرها من المسلمين".

وواصل: "بعد قراءة مستفيضة في الجماعات الإسلامية وجدت أن فكرة الاستعلاء بالإيمان والتمييز من خصائص الخوارج، والنبي (صلى الله عليه وسلم) حذر من الفتن التي يقودها الخوارج؛ لأنها من أخص خصائص الخوارج، وكل فرق الإسلام السياسي قائمة علي تمييز النفس".