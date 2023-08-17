برواتب تصل ل4000 جنيه.. 1200 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير نحو 1200 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 25 فرد أمن بنوك، وذلك براتب 3000 جنيه، وتوفر الشركة وجبات، و4 أيام راحة في الشهر.



كما تطلب الشركة، 200 فرد أمن إداري بفندق بالتحرير، وسط البلد، وذلك براتب 3800 جنيه، وتوفر الشركة إقامة، و4 أيام راحة في الشهر.



كما تحتاج الشركة، 100 فرد أمن إداري بالعاشر من رمضان، وذلك براتب 3900 جنيه، وتوفر الشركة إقامة، و4 أيام راحة في الشهر.



وتتضمن فرص العمل أيضا، 200 فرد أمن إداري بالعاصمة الإدارية، وذلك براتب 3150 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



وتطلب الشركة أيضا، 100 فرد أمن إداري بالعبور، وذلك براتب 3000 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



كما تطلب الشركة، 50 فرد أمن إداري بالأزهر، وذلك براتب 3000 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



وتشمل فرص العمل أيضا، 50 فرد أمن إداري بمساكن شيراتون، وذلك براتب 3750 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



وتطلب الشركة أيضا، 20 فرد أمن إداري بجسر السويس، وذلك براتب 3000 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



كما تطلب الشركة، 200 فرد أمن إداري بمعهد التجمع الأول، والتجمع الثالث، وذلك براتب 3750 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



كما تحتاج الشركة، 50 فرد أمن إداري بالمعادي والمهندسين، وذلك براتب 2500 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر، و8 ساعات عمل يوميا.



وتشمل فرص العمل أيضا، 50 فرد أمن إداري بالشروق، وذلك براتب 3300 جنيه، وتوفر الشركة 4 أيام راحة في الشهر.



كما تطلب الشركة، 100 فرد أمن إداري سفارات بمصر الجديدة، ومطاعم بميدان الحجاز، وذلك براتب 4000 جنيه، وتوفر الشركة 6 أيام راحة في الشهر.



كما تحتاج الشركة، 50 فرد أمن إداري بالإسكندرية، وذلك براتب 3500 جنيه، وتوفر الشركة 6 أيام راحة في الشهر، و8 ساعات عمل يوميا.



وأخيرا، تطلب الشركة 10 سائق، وذلك براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة خاصة، وذلك للعمل 8 ساعات يوميا.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 12 شارع صقلية، متفرع من شارع حسانين هيكل، عباس العقاد، أمام رجب العطار، أو الاتصال على 01113714156، أو 01022151740.