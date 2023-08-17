الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاني عمارة: مصر بحدودها الأربعة تصلح أن تكون مركزًا لوجيستيًا عالميًا

مركزًا لوجيستيًا
مركزًا لوجيستيًا

قال الكاتب الصحفي هاني عمارة، مدير تحرير الاهرام، إن مصر الله حباها بموقع متميز وفريد.

أضاف عمارة، خلال حواره مع برنامج "مصر جميلة" الذي يقدمه ضياء رشوان، المذاع على قناة "etc"، أن مصر بحدودها الأربعة تصلح أن تكون مركزًا لوجيستيًا، والكلام لايقتصر فقط على قناة السويس كونها أهم شريان ملاحي عالمي.

وتابع "مصر حسنت الطرق، وعملنا أنفاق تحت قناة السويس، وهذا مايحدث الآن، حيث شاحنات تونس تعبر إلى دول الخليج من خلالنا"، مؤكدا أن مصر مؤهلة لأن تكون مركز إقليمي لوجيستي بري، مستدلاً على أهمية المراكز البرية إذ تعتمد عليها الأردن في تشكيل 30% من دخلها القومي.

وبالنسبة للنقل البحري، أوضح عمارة أن ميناء السخنة وشرق بورسعيد، ومحطة تحيا مصر في الإسكندرية تعتبر محطات تضاهي أكبر محطات في العالم التي لعل أبرز مواصفاتها أن يكون لها غاطس 18 متر عمق، لاستقبال السفن التي تحتوي 20 ألف حاوية ومستقبلاً 25 ألف حاوية.

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