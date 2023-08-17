مسئول بمطروح يرصد نجاح الدولة المصرية باستغلال مياه الأمطار في زراعة الوديان

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، فقرة لرصد أراء أهالي مطروح بعد لقاء الرئيس السيسي أمس.

وقال المهندس عربي منصور مسئول حصاد مياه الأمطار: "الوادي الذي نتواجد فيها حاليًا حوالي 15 كيلو وأي حد نقوله إن المطر على بعد 120 متر أو 130 متر يقولك أرض لا تصلح للزراعة".

وأضاف: "لكن هذا الوادي شهد كل الزراعات وكنا نفقد المياه والزراعات والتربة وهذه الأراضي وضعت القبائل يدها عليها والدولة تقوم بإنشاء السدود للحفاظ على الزراعات لعمل توافق بين الناس وعدالة في توزيع المياه عليهم".