الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بمطروح يرصد نجاح الدولة المصرية باستغلال مياه الأمطار في زراعة الوديان

الأمطار
الأمطار

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، فقرة لرصد أراء أهالي مطروح بعد لقاء الرئيس السيسي أمس.

وقال المهندس عربي منصور مسئول حصاد مياه الأمطار: "الوادي الذي نتواجد فيها حاليًا حوالي 15 كيلو وأي حد نقوله إن المطر على بعد 120 متر أو 130 متر يقولك أرض لا تصلح للزراعة".

 وأضاف: "لكن هذا الوادي شهد كل الزراعات وكنا نفقد المياه والزراعات والتربة وهذه الأراضي وضعت القبائل يدها عليها والدولة تقوم بإنشاء السدود للحفاظ على الزراعات لعمل توافق بين الناس وعدالة في توزيع المياه عليهم".

مواد متعلقة

صحفي: زيارة الرئيس لمطروح رسالة باهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية

محمد فايز فرحات يوضح أبرز مخرجات الحوار الوطني

محمد فايز فرحات يكشف عن 3 مسارات للحوار الوطنى

ما التحديات التى تواجه الأمن الغذائى العالمى؟.. متخصص يجيب

«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تأكيد على جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

"الشعب الديمقراطي": الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية لبناء الجمهورية الجديدة

الكشكى: دعم الرئيس السيسى للحوار الوطنى يؤكد حرصه على تحقيق إصلاح سياسى حقيقى

أمين مجلس القبائل: الأمن والأمان أكبر نعمة تحظى بها مصر حالياً

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

د. ثروت الخرباوى: قوات دولية كانت ستدخل مصر لو استمر اعتصام رابعة كما خططت له جماعة «الإخوان»

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس