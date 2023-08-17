والدة الطفل مصطفى: يئست من كلام الأطباء وحزينة على ابني

تقدمت زينب مهاب، والدة الطفل مصطفى الذي أجرى عملية زراعة للجهاز الهضمي بالكامل بخالص الشكر والتقدير للدكتور كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء العالمي الذي قام بإجراء هذه العملية الخطيرة لنجلها:"دكتور كريم مصدر الإنسانية والرحمة وهو السبب الأساسي بعد الله سبحانه وتعالي في تشخيص حالة طفلي بالشلل التام في حركة الجهاز الهضمي، والكثير من الأطباء نصحوني بتركه في المنزل لحين الوفاة.

زراعة الجهاز الهضمي

وأكدت زينب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الدكتور كريم أبو المجد يعامل البسطاء من المصريين باللطف والرحمة بصورة كبيرة رغم مكانته المعروفة في جميع دول العالم في الخارج.

أضافت أن ما حدث مع طفلها معجزة فلا أحد يتخيل أن يتم زراعة جهاز هضمي بالكامل على الإطلاق لطفل:"يئست من كلام الأطباء وانتابني الحزن الشديد على طفلي المعرض للوفاة".

الثقة في النجاة

أشارت إلى أن طفلها كان بداخله الفرح والسعادة والثقة الكاملة في أنه سيقوم بإجراء هذه العملية الصعبة ويعود للحياة مرة أخرى دون أي عوائق تذكر، وهذه الثقة التي كانت بداخلة كان مصدرها الثقة في قدرات هذا الطبيب الناجح والمتقن لعمله.