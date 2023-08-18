مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 18-8-2023

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مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023

ننشر في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى في عدة دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:51 ص.

موعد أذان الظهر: 12:59 م.

موعد أذان العصر: 4:35 م.

موعد أذان المغرب: 7:34 م.

موعد أذان العشاء: 8:56 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:53 ص.

موعد أذان الظهر: 1:04 م.

موعد أذان العصر: 4:42 م.

موعد أذان المغرب: 7:40 م.

موعد أذان العشاء: 9:00 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:43 ص.

موعد أذان الظهر: 12:55 م.

موعد أذان العصر: 4:31 م.

موعد أذان المغرب: 7:33 م.

موعد أذان العشاء: 8:55 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:45 ص.

موعد أذان الظهر: 12:55 م.

موعد أذان العصر: 4:32 م.

موعد أذان المغرب: 7:30 م.

موعد أذان العشاء: 8:54 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:48 ص.

موعد أذان الظهر: 12:59 م.

موعد أذان العصر: 4:37 م.

موعد أذان المغرب: 7:35 م.

موعد اذان العشاء: 9:59 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.

موعد أذان الظهر: 1:01 م.

موعد أذان العصر: 4:34 م.

موعد أذان المغرب: 7:32 م.

موعد أذان العشاء: 8:53 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:57 ص.

موعد أذان الظهر: 12:57 م.

موعد أذان العصر: 4:28 م.

موعد أذان المغرب: 7:28 م.

موعد أذان العشاء: 8:47 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



موعد أذان الفجر: 4:55 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:23 م.

موعد أذان المغرب: 7:23 م.

موعد أذان العشاء: 8:41 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.

موعد أذان الظهر: 12:52 م.

موعد أذان العصر: 4:20 م.

موعد أذان المغرب: 7:20 م.

موعد أذان العشاء: 8:37 م.