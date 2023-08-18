الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 18-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع "الدستور" خدمة عرض مواقيت الصلاة بشكل يومي للباحثين عنها في مختلف المحافظات في ظل تطبيق النظام الصيفي للساعة واختلاف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى. 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023

ننشر في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى في عدة دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:51 ص.
موعد أذان الظهر: 12:59 م.
موعد أذان العصر: 4:35 م.
موعد أذان المغرب: 7:34 م.
موعد أذان العشاء: 8:56 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 4:53 ص.
موعد أذان الظهر: 1:04 م.
موعد أذان العصر: 4:42 م.
موعد أذان المغرب: 7:40 م.
موعد أذان العشاء: 9:00 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:43 ص.
موعد أذان الظهر: 12:55 م.
موعد أذان العصر: 4:31 م.
موعد أذان المغرب: 7:33 م.
موعد أذان العشاء: 8:55 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية 

موعد أذان الفجر: 4:45 ص.
موعد أذان الظهر: 12:55 م.
موعد أذان العصر: 4:32 م.
موعد أذان المغرب: 7:30 م.
موعد أذان العشاء: 8:54 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى 

موعد أذان الفجر: 4:48 ص.
موعد أذان الظهر: 12:59 م.
موعد أذان العصر: 4:37 م.
موعد أذان المغرب: 7:35 م.
موعد اذان العشاء: 9:59 م.

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي  

موعد أذان الفجر: 4:58  ص.
موعد أذان الظهر: 1:01 م.
موعد أذان العصر: 4:34 م.
موعد أذان المغرب: 7:32 م.
موعد أذان العشاء: 8:53 م. 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر: 4:57 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:28 م.
موعد أذان العشاء: 8:47 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 
 

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:23 م.
موعد أذان المغرب: 7:23 م.
موعد أذان العشاء: 8:41 م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:20 م.
موعد أذان العشاء: 8:37  م. 

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