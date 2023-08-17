ضمك يفرض التعادل الإيجابي على الرياض في الدوري السعودي

خطف ضمك تعادلا صعبا مع ضيفه الرياض 2 /2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الرياض رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما حصد ضمك أول نقاطه في الموسم ليحتل المركز الثاني عشر، في انتظار نتائج باقي منافسات الجولة.

وكان الرياض قد فاز على الوحدة 1 / صفر في الجولة الأولى، فيما خسر ضمك أمام الطائي بالنتيجة ذاتها.

وتقدم الرياض عن طريق صالح العباس في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 53 سجل عبد الله العمار الهدف الأول لضمك، ثم سجل اللاعب ذاته هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.