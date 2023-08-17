كريم أبو المجد: نجاح عملية زراعة جهاز هضمي لطفل

قال الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء العالمي في كليفلاند الأمريكي، إنه أجرى عملية زراعة المعدة والإثنى عشر والبنكرياس والأمعاء داخل معدة الطفل مصطفى، من متبرع حديث الوفاة وهذه العملية تمت بنجاح، والذي كان يعاني من شلل في الجهاز الهضمي بالكامل.

زراعة الجهاز الهضمي

وأكد الدكتور كريم أبو المجد، خلال مداخلة لقائه ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري، اللذين ساندوا مصطفى بكل قوة، حيث تم تجميع مليون و200 ألف دولار في 5 أسابيع فقط لمساعدة هذا الطفل.

الأمراض الوراثية

وأشار إلى أن هذا المرض به جزء وراثي، كما أنه من الأمراض التي مازالت تشكل لغزاً في الطب العالمي، ويصاحبه ألم شديد، وفي غياب التغذية الوريدية يصبح الجسد ضعيف للغاية.

وتابع:" أطلب من الدولة المصرية تطبيق قانون زراعة الجهاز الهضمي لأن هناك الكثير من الحالات المشابهة لحالة الطفل مصطفى وليد".