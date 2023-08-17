الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي: الحوار الوطني يتمتع بديمقراطية رائعة وهناك مساحة لجميع الآراء

الكاتب الصحفي وجدي
الكاتب الصحفي وجدي زين الدين

علّق الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، على استجابة الرئيس السيسي لمُخرجات الحوار الوطني.

وقال وجدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن الحوار الوطني يتمتع بديمقراطية رائعة وهناك مساحة لجميع الآراء.

أضاف أن الرئيس السيسي تلقى مخرجات الحوار الوطني، وذلك تتويجًا لمشوار طويل من المناقشات امتد على مدار ما يقرب من سنة وأحالها للجهات المعنية للعمل على تنفيذها، فى دلالة على حرص الدولة على إيجاد حالة وطنية متفردة يتشارك فيها كافة أبناء الوطن للخروج بحلول للتحديات التى تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان على اطلاع دائم ومتابعة مستمرة لكل المناقشات التى دارت خلال جلسات الحوار الوطني، وقام بدعم الملفات السياسية الاقتصادية والاجتماعية بصفة شخصية، ووجه الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ المخرجات التى نتجت عن هذه المناقشات.

الحياة اليوم وجدى زين الدين الحوار الوطنى السيسي

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