الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي: زيارة الرئيس لمطروح رسالة باهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية

جريدة الدستور

علق الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، علي لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح وسيدي براني والسلوم.

قال وجدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن زيارة الرئيس لمطروح رسالة تدل على اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.

أضاف أن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة مطروح والسلوم وسيدى برانى، مهمة لأنها تأتى فى سياق التنمية والبناء، موضّحًا أن المنطقة تشهد إقامة تجمعات عمرانية، بعد أن كانت مهملة لعقود، فكانت مجرد قرى سياحية يتم استخدامها فى الصيف فقط.

أشار إلى أن كلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه، وجرى تنفيذه، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن تطوير الجمرك يحقق فائدة كبيرة لمصر كلها وليس مطروح فقط، حيث تتجه سيارات نقل البضائع إلى ليبيا عبر المنفذ.

وجدى زين الدين الحياة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي

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