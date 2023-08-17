محمد فايز فرحات يكشف عن 3 مسارات للحوار الوطنى

كشف د.محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز قائمة مخرجات الحوار الوطني.

وقال فايز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إنه فيما يتعلق بالمحليات تم التوافق حول مقترح بشأن النظام الانتخابي للمحليات وغيرها من القضايا أيضًا، في المحور الاقتصادي رُفعت توصيات بشأن قضايا مثل الاستثمار الخاص، وفي المحور المجتمعي أيضا تم رفع توصيات خاصة باللجان الخاصة بالتعليم والصحة والشباب وغيرها.

وأوضح أنه تم بالأمس التوافق داخل مجلس الأمناء حول مجموعة كبيرة ومهمة من التوصيات بشأن كل هذه القضايا.

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مخرجات الحوار الوطني ستأخذ 3 مسارات؛ المسار الأول إجراء تعديلات تشريعية بشأن قوانين قائمة أو إصدار تشريعات جديدة، والمسار الثاني إجراء بعض المراجعات فيما يتعلق بالسياسات العامة أو مخرجات أخرى تتعلق بإجراءات أو قرارات تنفيذية الأمر يعتمد على طبيعة كل مخرج أو كل توصية، وكما وعد الرئيس السيسي في أكثر من مرة أن ما يدخل داخل صلاحياته الدستورية والقانونية سيتم التعامل معه مباشرة، وكذلك ما يتطلب إصدار تشريعات جديدة سيُحال لمجلس النواب.