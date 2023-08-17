برلمانيون وأحزاب: استجابة السيسى لمخرجات الحوار رد قاطع على أهل الشر

ثمّن عدد من قادة الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته إلى الجهات المعنية تمهيدًا لتنفيذها، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس التزام الرئيس تجاه الحوار الوطنى والمشاركين فيه، من أجل توحيد الصف والتغلب على كل التحديات.

وأوضح عدد من السياسيين والنواب، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن الاستجابة لمخرجات الحوار الوطنى تدشن أسس الجمهورية الجديدة التى يطمح إليها الجميع، خاصة أن تلك المخرجات تعبر عن آراء كل المشاركين فى هذا الحوار، مشيرين إلى أن ذلك يعد أكبر رد على أهل الشر الباحثين عن تعميق الأزمات والاستفادة منها.

أشرف رشاد: تصنع تاريخًا يليق بالجمهورية الجديدة

قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، إن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية، تؤكد حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة فى بناء الوطن، يتشارك فى ترسيخها كل أبنائه. وأوضح «رشاد» أن هذه الخطوة تأتى أيضًا كالتزام صريح من الرئيس السيسى بعهوده قبل انطلاق الحوار بالموافقة على أى من مخرجاته، مؤكدًا أن ذلك خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين. وأضاف: «الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة، بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلى». وتوجه الأمين العام لـ«مستقبل وطن» بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطنى وكل المقررين والمشاركين بالحوار على تتويج جهودهم بهذا القرار الرئاسى، مضيفًا: «نحن على أتم الاستعداد، كأغلبية داخل البرلمان، لتلقى أى تعديلات مطلوبة، والعمل على إنجازها».

عصام خليل: تحقيق أسمى سبل التعاون فى بناء الوطن

أعرب عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عن بالغ الشكر والعرفان لجهود الرئيس السيسى من أجل خدمة الوطن العزيز، ومن بينها رعايته الشاملة لكل مخرجات الحوار الوطنى.

وقال «خليل»، وفق بيان للحزب: «الرئيس السيسى رسّخ مفهومًا عمليًا للجمهورية الجديدة التى يرنو إليها ويحلم بها المصريون، وجمع كل الأصوات والآراء على طاولة واحدة تحت راية العلم، وأولى اهتمامًا كبيرًا بكل ما يُثمر عن جلسات الحوار، والمقترحات الرصينة والواقعية التى تخدم الدولة المصرية، وأحالها للجهات المختصة».

وأضاف: «الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبنى الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة، التى تحتوى كل أبنائها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية لتغيير واجهة مصر الرائدة». وأكد أن «الرئيس السيسى وعد فأوفى كالعادة، ووسط انشغاله بافتتاح مشروعات قومية بمحافظة مطروح جاء إعلانه بتوجيه مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المختصة، وهو ما يمثل ردًا قاطعًا على أهل الشر».

واستطرد: «الرئيس حقق أسمى معانى التشاركية والتعاون وسط جميع تحركاته، ومنها الحوار الوطنى الهادف لزيادة الثراء، خاصة إذا تجرد الجميع من المصالح الشخصية، وباتوا على نسق صاحب الدعوة وغايته الوطن والمواطن فحسب».

حازم الجندى: تعزز مصداقية الحوار وتقدم نموذجًا إصلاحيًا

أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باستجابة الرئيس السيسى الفورية لمخرجات الحوار الوطنى، التى تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال: «الرئيس السيسى يحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لمطالب الحوار الوطنى، وهو ما تجلى فى العديد من القرارات، وتوجيهات سيادته اليوم لا شك تعزز الثقة فى مصداقية ونتائج الحوار الوطنى المثمرة، التى يشعر بها الشارع المصرى».

ونوه إلى أن القيادة السياسية تحرص على تقديم نموذج وطنى إصلاحى مشرف، من خلال تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى المأمول.

هشام الحصرى:سنشهد نتائج ملموسة فى العديد من الملفات

شدد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى، على تقديره لإعلان الرئيس السيسى عن اهتمامه بمخرجات الحوار الوطنى، وإحالته التوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد جدية القيادة السياسية فى الدعوة للحوار الوطنى، لبحث مختلف الملفات والقضايا المهمة بالمجتمع. ونوه بأن مخرجات الحوار الوطنى تؤكد أن هناك جهدًا بُذل على أرض الواقع، سواء من خلال الجلسات العامة، أو من قِبل الأمانة الفنية والجلسات التخصصية، والجميع حريص على خروج التوصيات بصورة معبرة عن الواقع تحمل أفكارًا وحلولًا للعديد من الملفات، وفى مقدمتها القضايا التى تمس المواطن بشكل مباشر.

ضياء الدين داود: أمانة التنفيذ طوق نجاة من الأزمات الحالية

ثمّن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية، معتبرًا أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تعد طوق نجاة فى ظل الأزمات الحالية.

وقال «داود»: «كل من شاركوا فى الحوار الوطنى يتطلعون لتنفيذ المخرجات والتوصيات التى طرحوها خلال مشاركتهم فى الجلسات، والأجواء الحالية تتطلب فتح ملف الحريات، والاستمرار فى مزيد من قوائم العفو وخروج المحبوسين، حتى تتم تهيئة المناخ السياسى لحدوث عملية إصلاح كامل فى جميع المجالات، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادى».

وأضاف: «كل مَن قبلوا العملية السياسية وشاركوا فى جلسات الحوار الوطنى، سواء عبر المشاركة الكاملة كمتحدثين أو كحضور، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من هذا الحوار ويتحملون تبعاته، ونأمل ألا يتم الالتفاف على تلك المخرجات وننتظر أن يتم تنفيذها بصدق وأمانة».

أحمد صبور: الرئيس يعزز السلم الاجتماعى

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة. وأضاف: «الحوار الوطنى حقق عددًا من المستهدفات، على رأسها توحيد الجبهة الداخلية ودفع الجميع للالتفاف خلف الدولة وقيادتها السياسية، حتى تتمكن من عبور التحديات التى تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن تعزيز السلم الاجتماعى من خلال تقريب وجهات النظر.

عمرو القطامى: القوى السياسية المختلفة أصبحت مطمئنة على المستقبل

أوضح النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، على أن الاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسى لمخرجات الحوار الوطنى، تعبر عن جدية الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى للم شمل القوى الوطنية والسياسية، مشيرًا إلى تطلعه لأن تنعكس تلك المخرجات على المواطن المصرى، لتحقيق آماله التى علقها على هذا الحوار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مخرجات الحوار الوطنى جاءت جميعها معبرة عن توجهات كل الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار، موضحًا أن ذلك يعطى ثقة لتلك الأطراف السياسية ويطمئنهم على المستقبل.