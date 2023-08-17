ليلة صفا وسعادة.. أنغام تطل على جمهور العلمين الجديدة بحفل ضخم

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى للأسبوع السادس على التوالى، وسط فعاليات مختلفة، فنية ورياضية، جعلته الحدث الترفيهى الأضخم فى المنطقة.

وحصد المهرجان خلال الفترة الماضية إشادات واسعة من الجمهورين المصرى والعربى؛ بعد التنظيم الرائع والمفاجآت المتعددة التى نالت إعجاب المتفرجين والمشاهدين.

وأنهت النجمة الكبيرة أنغام ترتيباتها وتجهيزاتها من أجل إحياء حفلها الضخم الليلة على مسرح «العلمين أرينا»، فى واحد من أضخم حفلات الموسم هذا العام.

وخلال الساعات الماضية نفدت جميع تذاكر الحفل بعد طرحها على موقع «تذكرتى»، واستعدت الشركة المنظمة لنشر فرق التنظيم على الأبواب والمخارج منعًا لحدوث أى تكدسات.

وأعدت النجمة أنغام، رفقة الفرقة الموسيقية المرافقة لها، برنامجًا غنائيًا يجمع بين الأغانى الحديثة والقديمة، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وتشهد ساحة الحفل تجهيزات متنوعة على مستوى الإضاءة والصوت وشاشات العرض، ومؤثرات بصرية مبهرة للجمهور، إضافة إلى عروض الألعاب النارية.

واستمتع جمهور العلمين الجديدة، مساء أمس، بحفل النجم حكيم، الذى أقيم على مسرح «العلمين أرينا»، وقدم خلاله عددًا من الأغنيات القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة بحضور الآلاف. كما قدم المطرب محمد محسن باقة مميزة من أغانيه والأغانى التراثية، صحبة فرقته الموسيقية، وحرص جمهور كبير على الحضور، وتفاعلوا مع الفقرة الكوميدية «استاند أب» لعلى قنديل.

من جانبها، أطلقت إدارة مهرجان القاهرة للدراما موقعًا إلكترونيًا جديدًا لإتاحة التصويت للجمهور من أجل اختيار الأفضل، فى ٧ فئات، هى: أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثانٍ، وأفضل ممثلة دور ثانٍ، وأفضل مسلسل، وأفضل مخرج، وأفضل وجه جديد.

وشهد الموقع إقبالًا كبيرًا من الجمهور للتصويت الذى تعلن نتائجه فى حفل المهرجان، كما شهدت منصات التواصل الاجتماعى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور الذى أشاد بخطوة السماح له بالمشاركة فى تحديد الفائزين، إضافة إلى الجوائز التى تمنحها لجنة تحكيم المهرجان، الذى يتم تنظيم الدورة الثانية منه تحت شعار ٦٠ سنة دراما، للاحتفال بمرور ستين عامًا على إنتاج أول عمل درامى مصرى.

تأتى خطوة تنظيم المهرجان فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ من أجل تحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفنى، وتعزيز دور الدراما فى تشكيل وعى المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال عام ٢٠٢٣.

وتتواصل مفاجآت المهرجان، حيث قرر القائمون على «Starscrapers Awards» ومهرجان القاهرة للدراما تقديم عروض مبهرة للمرة الأولى فى مثل تلك الحفلات، والاستعانة بمصمم العروض النارية أحمد عصام، للمشاركة فى فعاليات افتتاح الاحتفالية الأولى لجوائز Starscrapers والنسخة الثانية من المهرجان، التى تقام يوم ٢٤ أغسطس الحالى فى «نورث سكوير» بمدينة العلمين الجديدة.

يأتى ذلك ضمن فعاليات حفل «StarScrapersAwards» نسخة الدراما، وهو حدث سنوى ضخم تتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية والاستثنائية، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين ممن تركوا بصمة واضحة فى مختلف المجالات، وأسهموا فى رفع راية الوطن، ومثّلوا مصر فى المحافل الدولية، وعبّروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال فى تشكيل الوعى ونشر الثقافة المصرية فى جميع أنحاء الوطن العربى.

وقال مصمم العروض النارية، أحمد عصام، إن المهرجان فرصة كبيرة لتقديم فنون الألعاب النارية، ويضيف لرصيد أعماله باعتبار مهرجان العلمين الجديدة فرصة لا مثيل لها لاستعراض الإمكانات الخاصة بالألعاب النارية، خاصة فى ظل ترويج المهرجان للسياحة المصرية بالعلمين الجديدة أيقونة السحر والجمال، وصاحبة أحد أجمل الشواطئ بالعالم.

وأضاف أن المشاركة فى المهرجان تدعو إلى الفخر، وتدعم الجهود التى قامت بها الدولة لتحويل العلمين إلى أفضل وجهة سياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأكد «عصام» أنه سيقدم لضيوف المهرجان ورواد العلمين الجديدة عروضًا مذهلة، ما يسهم فى جذب المزيد من الزوار إلى مصر، وتعزيز مكانتها كأهم الوجهات السياحية بالشرق الأوسط والبحر المتوسط.

فى شأن متصل، اختتمت، أمس الخميس، فعاليات البطولة العربية للجودو، المقامة بصالة العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان الضخم، وجرى توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى بالأوزان المختلفة وسط إشادات كبيرة بالتنظيم الاحترافى.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن إقامة بطولة التجديف المفتوحة على شواطئ العلمين، فى الفترة من ٢٤ أغسطس وحتى ٢٦ أغسطس، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين من مختلف دول العالم.