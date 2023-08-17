DMC تطرح برومو النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما (فيديو)

طرحت قناة “dmc” برومو مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، بعنوان "60 سنة من الدراما المصرية"، والمقرر إقامته اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وتستضيفه مدينة العلمين الجديدة.

المهرجان في نسخته الثانية، يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة أن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.





العلمين تستضيف احتفالية Starscrapers Awards

تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والتى يستضيفها مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفحرانى فى دورته الثانية والاستثنائية يوم 24 أغسطس 2023، بـ North Square Mall، حيث تقام الدورة تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس المقبل، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وكشف القائمون على المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحًا للجمهور الدخول على موقع المهرجان والتصويت للأفضل فى كل الفئات، وينشر "الدستور" بشكل متتالٍ الأسماء والأعمال المتنافسة في كل فئة.

أولى فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من: شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.