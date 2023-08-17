الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تعلن مواعيد أداء امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem"

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين ايماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي :

- يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين - بنات).

- يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات).

يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس)

وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة .

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