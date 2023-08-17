الحدود الدنيا لكليات التربية بالمرحلة الثانية 2023

يتساءل طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2023، عن الحدود الدنيا لكليات التربية، حيث أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التسجيل بالمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات التربية 2023 كالتالي:

تربية بورسعيد 338.5 درجة بنسبة 82.56%.

تربية عين شمس 331 درجة بنسبة 80.73%.

تربية الإسكندرية 330 درجة بنسبة 80.48%.

تربية الزقازيق 329.5 درجة بنسبة 80.36%.

تربية المنصورة 328.5 درجة بنسبة 80.12%.

تربية بنها 325.5 درجة بنسبة 79.39%.

تربية طنطا 325.5 درجة بنسبة 79.39%.

تربية دمنهور 323.5 درجة بنسبة 78.90%.

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 درجة بنسبة 78.90%.

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 درجة بنسبة 78.90%.

تربية كفر الشيخ 321.5 درجة بنسبة 78.41%.

تربية حلوان 319.5 درجة بنسبة 77.92%.

تربية دمياط 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية مطروح 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية السويس 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية مدينة السادات 317 درجة بنسبة 77.31%.

تربية بنات عين شمس 316 درجة بنسبة 77.07%.

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة بنسبة 76.95%.

تربية الفيوم 315.5 درجة بنسبة 76.95%.

تربية أسوان 314 درجة بنسبة 76.58%.

تربية المنيا 313 درجة بنسبة 76.34%.

الزقازيق "تعليم ابتدائي" تربية 311.5 درجة بنسبة 75.97%.

تربية بني سويف 310.5 درجة بنسبة 75.73%.

تربية العريش 309.5 درجة بنسبة 75.48%.

تربية أسيوط 308.5 درجة بنسبة 75.24%.

تربية الوادي الجديد 308.5 درجة بنسبة 75.12%.

عين شمس "تعليم ابتدائي" تربية 308 درجة بنسبة 75.12%.

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 درجة بنسبة 75.12%.

بورسعيد "تعليم ابتدائي" تربية 308 درجة بنسبة 75.12%.

المنصورة "تعليم ابتدائي" تربية 308 درجة بنسبة 75.12%.

تربية جنوب الوادي 307 درجة بنسبة 74.87%.

تربية سوهاج 306.5 درجة بنسبة 74.75%.

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5 درجة بنسبة 74.51%.

الإسكندرية "تعليم ابتدائي" تربية 302.5 درجة بنسبة 73.78%.

طنطا "تعليم ابتدائي" تربية 302 درجة بنسبة 73.65%.

قناة السويس بالإسماعيلية "تعليم ابتدائي" تربية 300.5 درجة بنسبة 73.29%.

بنها "تعليم ابتدائي" تربية 300.5 درجة بنسبة 73.29%.

قناة السويس بالإسماعيلية "طفولة" تربية 300.5 درجة بنسبة 73.29%.

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 درجة بنسبة 73.17%.

حلوان "تعليم ابتدائي" تربية 300 درجة بنسبة 73.17%.

المنوفية "تعليم ابتدائي" تربية 300 درجة بنسبة 73.17%.

دمياط رياض أطفال "طفولة" تربية 299.5 درجة بنسبة 73.04%.

كفر الشيخ "تعليم ابتدائي" تربية 299.5 درجة بنسبة 73.04%.

دمياط "تعليم ابتدائي" تربية 299 درجة بنسبة 72.92%.

بنات عين شمس "تعليم ابتدائي" تربية 299 درجة بنسبة 72.92%.

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 درجة بنسبة 72.56%.

السويس "تعليم ابتدائي" تربية 297 درجة بنسبة 72.43%.

كفر الشيخ "طفولة" تربية 296 درجة بنسبة 72.19%.

دمنهور "تعليم ابتدائي" تربية 296 درجة بنسبة 72.19%.

مدينة السادات "تعليم ابتدائي" تربية 295.5 درجة بنسبة 72.07%.

عين شمس "طفولة" تربية 294.5 درجة بنسبة 71.82%.

طنطا "طفولة" تربية 293.5 درجة بنسبة 71.58%.

الفيوم "تعليم ابتدائي" تربية 293.5 درجة بنسبة 71.58%.

الإسكندرية "طفولة" تربية 292.5 درجة بنسبة 71.34%.

المنيا "تعليم ابتدائي" تربية 292 درجة بنسبة 71.21%.

السويس "طفولة" تربية 292 درجة بنسبة 71.21%.

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 درجة بنسبة 70.97%.

حلوان رياض أطفال "طفولة" تربية 290.5 درجة بنسبة 70.85%.

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة بنسبة 70.85%.

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 درجة بنسبة 70.73%.

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة بنسبة 70.60%.