الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تأكيد على جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الدكتور هشام عناني،
الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد

علق الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وأعرب عناني خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، عن ترحيبه بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتلقيه مخرجات الحوار الوطني في جزء من القضايا التي تمت مناقشتها، وهذا يعتبر دفعة قوية لاستكمال الحوار.

وأكد أن استجابة الرئيس جاءت بما وعد به في بداية الحوار الوطني، وتأكيده على أن الدولة ملتزمة بوضع كل مخرجات الحوار الوطني قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة السريعة للرئيس السيسي ليست الاستجابة الأولى على ما يطلبه مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيدا لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني وما يجري به من جلسات.

 ‏وقال إنه يوجه الشكر والامتنان الذي جاء في تغريدة الرئيس السيسي لكل القائمين على الحوار الوطني سواء المشاركين أو اللجان الموجودة وهذا يعتبر دافعا قويا آخر للحوار الوطني.

حزب المستقلين الجدد هشام عناني الحوار الوطنى اكسترا نيوز

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