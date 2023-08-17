مهندس وشقيقه.. ننشر صور ضحايا انفجار «تانك كحول» بمصنع بدر

تجري النيابة ببدر تحقيقات موسعة في انفجار “تانك كحول” بمصنع كائن بدائرة القسم، مما أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين.

وحصل “الدستور” على صور المهندس المتوفى “عبد العزيز مصطفى مراد” وشقيقه المصاب “عمار” والذي تم نقله لغرفة العناية المركزة بإحدى الممستشفيات القريبة.

ولقي مهندس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى، بحروق خطيرة، إثر انفجار “تانك كحول” داخل مصنع بمدينة بدر.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار تانك كحول يستخدم في تصنيع طابعات الكتب، وأسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة 3 آخرين بينهم شيق المتوفى بحروق خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى في حالة حرجة لتلقى العلاج .

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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