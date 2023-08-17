الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكشكى: دعم الرئيس السيسى للحوار الوطنى يؤكد حرصه على تحقيق إصلاح سياسى حقيقى

الكشكي
الكشكي

علَّق جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن دعم الرئيس للحوار الوطني يؤكد حرصه الشديد على تحقيق مسار إصلاح سياسي حقيقي.

وأضاف أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني نابع من القيادة السياسية ورأي الدولة، لتؤكد حرصها الشديد على مسار إصلاح سياسي حقيقي لمرحلة جديدة وجمهورية تسع الجميع، لافتًا إلى أننا أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير.

‏وتابع: "لمسنا ذلك منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، وهنا الإشارات السياسية أن الباب مفتوح أمام الجميع؛ للمشاركة في صنع القرار وتحقيق الجمهورية الجديدة، مؤكدا نحن أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير".

الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز جمال الكشكي

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