"الشعب الديمقراطي": الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية لبناء الجمهورية الجديدة

علَّق خالد فؤاد، رئيس حزب "الشعب" الديمقراطي، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي مطروح، وسيدي براني، والسلوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية في مصر، ونفَّذ وعده الذي قطعه على نفسه.

وأشار إلى أن الحزب كان مهتمًا بالعكوف على الإصلاحات السياسية والاقتراحات التي تدخل للمجالس النيابية، موضحًا أن الرئيس السيسي لم شمل الجمهورية لأنه صادق في وعده وأهدافه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن السياسة هي التي تكفل وجود استقرار للدولة مما ينعكس على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة التي تنعم بالاستقرار السياسي، لا شك أنها تنعم بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.