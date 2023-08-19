متحدث الروم: النيل هبة الله لمصر.. وشبابنا نظم فعالية للحفاظ عليه

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية: إنه كشافة الشرق منطقة الظاهر، كنيسة رؤساء الملائكة، أطلقت فعالية من أجل الحفاظ على النيل.

وأوضح أنه للمشاركة في الخدمة العامة للحفاظ على البيئة، شارك أعضاء من جوالة وجوالات الكشافة بعمل تطوعي مع إحدى المؤسسات في جمع المخلفات البلاستيكية وغيرها من النيل حول جزيرة "القرصاية"، التي انتقلوا إليها من ضفة النيل الرئيسية بواسطة المراكب.

وتابع: النيل هبة الله لمصر، وهو شريان حياتها وحياة المصريين على أرضها ومصدر ثرواتها الزراعية والحيوانية.

الجدير بالذكر انه بمناسبة عيد رقاد العذراء مريم والدة الإله ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي الكنيسة.

حضر القداس الإلهي رئيس مجلس رعية الكنيسة مجدي زريق، ونائب الرئيس الدكتور رائف عوض الله، وأمين الصندوق شريف زريق، وأمين السر عبدالله عواد. والعديد من أبناء الرعية.

بعد القداس الإلهي استقبل المطران نقولا جميع الحضور في قاعة القديس مرقص الملحقة بالكنيسة حيث تشارك الجميع الإفطار الذي أعده مجلس وكلاء الكنيسة إحتفالاً بالعيد.