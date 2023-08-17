الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. "شاهد جديد" على جرائم الإرهابية أمام الإعلامى محمد الباز

د. محمد الباز يتوسط
د. محمد الباز يتوسط الجارحى والزميل حازم عادل

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

ويكشف الجارحي، خلال اللقاء، كيف تحول ضد الإخوان وأصبح ناقدًا لهم بعد اكتشافه زيف منهج الجماعة الإرهابية وتنفيذهم لعمليات مسلحة واغتيالات.

ويسرد الجارحى تفاصيل حديثه مع أحد قيادات الجماعة حول استهداف التنظيم الإرهابي لسيارات الشرطة.

الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا في الحادية عشرة مساءً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 13 أغسطس.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد اكسترا نيوز خميس الجارحي محمد الباز برنامج الشاهد

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