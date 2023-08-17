علاج الإدمان: استمرار التقديم على دبلوم خفض الطلب على المخدرات حتى نهاية الشهر

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2023- 2024، حتى أغسطس الجاري.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني "إعداد"، أن الهدف هو إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي.

ولفت إلى أن من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم، وأنه لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعًا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقًا.