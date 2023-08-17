الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع ميدانياً تطوير منطقة الطابية التاريخية

تفقد نائبة المحافظ
تفقد نائبة المحافظ

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة. 

جاء ذلك فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ورافق نائب محافظ أسوان خلال جولتها مديرى الجهات المعنية، وأيضاً الشركة المنفذة، وفور استماعها لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لافتتاحه قبل نهاية شهر أغسطس الجارى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه. 

وأوضحت أنه تم فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه ليساهم هذا المشروع الهادف فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار، بالإضافة إلى حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات ، فضلاً عن اللاندسكيب. 

وأشارت نائب المحافظ بأن المشروع يضم كذلك البوابات الحضارية والجمالية لدخول الأفراد، والسيارات، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى. 

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أسوان المتابعة الميدانية مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية نائب محافظ أسوان وتيرة العمل

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