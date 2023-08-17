تحليل مخدرات لسائق تسبب فى مصرع وإصابة 5 على "الدائرى" بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية عرض سائق، دهس شخصين وأصاب 3 آخرين على الطريق الدائري، على الطب الشرعي وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له، وإرسال تقرير وافٍ بهما.

كما جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثماني المتوفيين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائري بمنطقة بئر أم سلطان، وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقل اللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس حي البساتين، إلى مكان الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، ونقل الجثمانين إلى المستشفى جراحة اليوم الواحد، وحرر محضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.