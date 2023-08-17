ضبط 688 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

وجَّهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٦٨٨ محضرًا حيال المخالفين خلال الحملات التي على مدار النصف الأول من الشهر الجاري.

وتم تحرير ٥٧ محضرًا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير ٦٣١ محضرًا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعن مخازن تابعة لمحلات ، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٦٨ شيكارة دقيق مدعم تزن ٥٠ كجم محظور تداولها خارج منظومة الدعم تحرر عنها ٣ محاضر وأيضًا التحفظ على ٢٩٥ كجم مصنعات لحوم وتواجد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تحرر عنها ٩ محاضر غش تجاري ضد المحال والمطاعم التي تم ضبط تلك الكميات بها.

وتلقت محافظ دمياط، بيانًا من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية المنشآت.

وبالمرور على عدد 898 منشأة غذائية تم تحرير 1335 محضرًا ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها، كما تم التوصية بغلق 607 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص.