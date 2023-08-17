الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة فى الزاوية

عاطل
عاطل

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل، متهم بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه ليس طرفا في المشاجرة، مضيفة أن المتهم وطرف آخر بينهما خلافات حول مبلغ مالي 200 جنيه، تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم وصديقه أثناء تشاجرهما أطلق الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش، وتصادف ذلك مرور المجني عليه الذي أصيب.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهما سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثانٍ (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول.. وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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