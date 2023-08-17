الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رموها فى النيل".. القبض على 3 بتهمة سرقة خزينة من مكتب مقاولات بالجيزة

متهمون
متهمون

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة خزينة من داخل مكتب للمقاولات بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدى، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإبلاغ صاحب مكتب للمقاولات كائن بالبحر الأعظم بسرقة خزينة من المكتب بداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق المهمة، على الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي، رئيس المباحث ومعاوني مباحث القسم.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة وهم: كل من عاطل 18 سنة بحوزته 100 ألف جنيه، عاطل 16 سنة بحوزته 65 ألف جنيه، عامل 16 سنة، بحوزته 50 ألف جنيه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الخزينة من داخل مكتب المقاولات ونقلها إلى مسكن أحدهم وقاموا بفتحها وتقاسموا المبلغ المالي فيما بينهم، وقاموا بالتخلص من الخزينة بإلقائها في نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن الدكروري، مأمور القسم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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