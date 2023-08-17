الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالى من شركة بالعمرانية

جريدة الدستور

ألقت مباحث العمرانية القبض على سائقين وسيدتين قاموا بسرقة مبلغ مالي من شركة خاصة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث العمرانية، يفيد فيه بحضور صاحب شركة 50 سنة للتجارة والتوريدات، اكتشف سرقة مبلغ مالي 485 ألف جنيه من داخل شقة شركته بشارع السلام بدائرة القسم.

وبالبحث والتحري وفحص العاملين بالشركة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة كل من ربة منزل 50 سنة، ربة منزل 40 سنة، سائق توكتوك 24 سنة، سائق توكتوك 22 سنة، وبحوزتهم مبلغ 341 ألف جنيه متحصلات السرقة، وتبين أن المتهمة الأولى تربطها صداقة بسكرتيرة الشركة، وقامت بمغافلتها وعمل نسخة من مفتاح الشركة، واستعانت بالمتهمين لسرقة الشركة.

وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدى، نائب مدير المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هانى عماد، رئيس مباحث العمرانية، إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

غلق صالة الوصول رقم 1 بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأحد

راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس