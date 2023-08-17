راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

لقي طفل مصرعه غرقًا في ضاحية أبوغالب الجديدة بمركز منشأة القناطر في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بناحية أبوغالب بتوفي طفل غرقًا، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل المتوفى، عامل 33 سنة، بمزرعة أبوغالب، والذي أفاد أن نجله المتوفى طالب 8 سنوات، ذهب لشراء شاي لكنه لم يعد، وبقيامه بالبحث عنه وجد صندل نجله بجوار حوض مياه بعمق 4 أمتار، ملك أحد الجيران وبالنزول داخله عثر على نجله بأرضية الحوض، وقام الأهالي بمساعدته في استخراج نجله.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بسؤال الشهود، أيدوا ما جاء في الفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.