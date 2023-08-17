الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بحرق منزل شقيقته بعين شمس: “ضيعت نفسي وقتلت ناس بدون ذنب”

جريدة الدستور

قال السائق المتهم في واقعة حرق منزل شقيقته، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بمنطقة عين شمس: «أنا ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات خصوصا أختي، المقيمة معانا في البيت، أنا ضيعت نفسي وصعبان عليا اللي اتصاب بدون ذنب، في ناس كمان ماتت بسببي».

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة بشرق القاهرة، خلال استكمال التحقيق معه، اليوم الخميس: «أنا عملت كده عشان أطفي النار اللي جوايا، لكن مش قصدي أموت حد ولا أحرق البيت».

وكانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث بمنزل عائلته وإشعال النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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