الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق نشب فى "ميكروباص" أمام مدرسة السعيدية بالجيزة

حريق نشب في ميكروباص
حريق نشب في "ميكروباص

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع في ميكروباص أمام مدرسة السعيدية  في الجيزة دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باشتعال حريق في سيارة ميكروباص أمام مدرسة السعدية بشارع جامعة القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم رفع حطام الحادث.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اشتعال النيران في "الميكروباص" أثناء توقفه أمام مدرسة السعيدية في الجيزة، وإخماد الحريق بدون إصابات.

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