تحرير 263 محضر إشغال طريق خلال حملات في 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا السياق، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط قامت بتكثيف المرور الميدانى والحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والأرصفة الجانبية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 25 محضر إشغال طريق فى 3 شوارع رئيسية (سعد زغلول، ناصر، ميدان الأحمدي)، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات .

وفى مركز ومدينة بنى مزارشمال المحافظة، أكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية حررت 103 محاضر إشغال متنوعة منها 10 محاضر إشغال طريق بصندفا و 93 محضر إشغال بشارع بورسعيد وطريق البحر و الدليل بالمدينة خلال حملات لرفع الإشغالات التي تعيق حركة السير.

وأشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي شمال المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، نفذت حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث تم تحرير 152 محضر إشغال طريق منها 10 محاضر بنطاق قرية ابشادات و 137 محاضر إشغالات بمحيط حى شرق و شمال المدينة تنوعت المحاضر بين إشغال طريق وإزالة إدارية و بائع متجول لخلق سيولة مرورية و تيسير الحركة أما المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي للقضاء علي مخالفات المحلات التجارية والمقاهي والمطاهي وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

حملات لرفع الاشغالات بمراكز المنيا

حملات لرفع الاشغالات بمراكز المنيا

حملات لرفع الاشغالات بمراكز المنيا