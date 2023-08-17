الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وتنسيق القبول بالكليات

جامعة الأهرام الكندية
جامعة الأهرام الكندية

مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العام، وتسجيل رغبات المرحلة الثانية سعى الطلاب لمعرفة مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 وأبرز مؤشرات التنسيق عبر جوجل، حيث تعد من الجامعات الخاصة التي تضم كليات مختلفة، بتخصصات مختلفة. 

وتضم الجامعة كلية الصيدلة، طب الفم والأسنان، كلية الهندسة، العلاج الطبيعي، الصيدلة كلينكال، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، اللغات والترجمة، كلية إعلام عربي، كلية إعلام إنجليزي، وإدارة الأعمال.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير التالي جميع مصروفات جامعة الأهرام وكافة مؤشرات التنسيق الخاصة بقبول الطلاب.

ويأتي تنسيق جامعة الأهرام بشكل منخفض نسبيًا عن كافة الجامعات الحكومية، ومن المقرر أن سوف تفتح أبوابها رسميًا لاستقبال الطلاب في يوم 30 سبتمبر 2023 المقبل، وذلك طبق الخط الزمنية الخاصة في المجلس الأعلى للجامعات.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2023

  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023  لكلية الصيدلة مبلغ 90 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية الصيدلة كلينكال قيمة 100 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية طب الفم والأسنان 135 جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 الكندية لكلية الهندسة 55 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية التصميم والفنون الإبداعية 60 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 في كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية إدارة الأعمال مبلغ 45 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية إعلام إنجليزي 45 ألف جنيه.
  • مصروفات جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 لكلية إعلام عربي مبلغ 40 ألف جنيه.

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تنسيق جامعة الأهرام الكندية 2023

بينما جاءت مؤشرات تنسيق جامعة الأهرام الكندية بكلية طب الفم والأسنان مجموع 80%، كلية العلاج الطبيعي مجموع 78%، كلية الصيدلة مجموع 74%، كلية الهندسة مجموع 68%، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مجموع 62%، كلية الإعلام مجموع 55%، وكلية اللغات والترجمة مجموع 55%، كلية إدارة الأعمال مجموع 55%، كلية التصميم والفنون مجموع 55%، وذلك من المجموع الكلي الخاص بالثانوية العامة.

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