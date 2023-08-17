الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بحوزتهما خاتم مزوّر لشعار الجمهورية

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، مقيمان بنطاق محافظتيِّ القاهرة والقليوبية، وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها (خاتم شعار الجمهورية).

وبمواجهتهما، اعترفا بأن الخاتم المضبوط "مقلد" وقيامهما باستخدامه في ممارسة نشاط إجرامي في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالي.

كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"  - جهازكمبيوتر  - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة)، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاط إجرامي على النحو المُشار إليه.

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