ضبط 105001 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 105001 مخالفة مرورية متنوعة، ومن بين ما أسفرت عنه الحملات المخالفات التالية:

26766 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

3737 مخالفة السير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائي.

29 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.