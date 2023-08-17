المكاشفة الكاملة.. كاتب صحفى يُبرز أهم رسائل السيسى من مطروح

كشف الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، عن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني أمس، مشيرًا إلى أن أول رسالة للرئيس السيسي، أمس، هي المكاشفة الواضحة الكاملة من الرئيس لكل مواطن وهي أننا نواجه أزمات لكننا قادرون على مواجهتها.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي، قدم الدليل على ذلك سواء أزمة الكهرباء أو الإرهاب وغيرها من التحديات التي استطاعت مصر الصمود في مواجهتها بل وتحويلها إلى تاريخ وماضٍ.

ولفت إلى أنه يجب أن يثق كل مصري في أن رؤية الدولة قادرة على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن "الرسالة الأخرى تتمثل في فكرة عدالة التنمية التي تُقدم لكل مواطن، حيث من حق كل مصري أن ينعم بثمار التنمية سواء كان في الغرب أو الشرق".

وتابع "الرئيس السيسي استعرض بشكل سريع كيف تمد الدولة المصرية يد التنمية في كل ربوع الوطن"، موضحًا أن الرسالة الثالثة للمستقبل ولكل من يراهنون أن الأزمات ممكن أن تنال من المصريين أو تعطل مسيرة الدولة، وأن الرئيس قدّم الدليل على أن مستقبل مصر واعد وقادرة على بناء التنمية بقدراتها وصمود وتعاون شعب مصر.